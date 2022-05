Roma-Feyenoord, ultima spiaggia nella vendita libera: 10mila biglietti rimasti

Martedì alle 12 saranno venduti gli ultimi tagliandi che saranno acquistabili tramite il sito web ufficiale della UEFA

Martedì alle 12, tramite il sito web ufficiale della UEFA, verranno distribuiti gli ultimi biglietti per il match valido per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Per la partita di Tirana, ai due club sono state assegnati scorte limitate (si parla di circa 10mila biglietti, ma il numero ancora non è ufficiale). Cosa bisogna fare per ottenerli? Ci si deve registrare sul sito UEFA e poi sperare di riuscire ad acquistare il tagliando a dei prezzi decisamente elevati (dagli 80 ai 125 euro). Questi 10mila biglietti sono a disposizione di entrambe le tifoserie, ma anche di qualsiasi persona volesse andare a vedere il match del 25 maggio. Una gestione che ha sollevato non poche critiche sia da parte dei supporters delle due squadre, sia da parte delle due società. Lo stadio di Tirana comunque, l'Arena Kombetare, può ospitare solamente 21mila spettatori, che per motivi di sicurezza il giorno della finale saranno 19mila.