Roma-Feyenoord, problemi all’ingresso dello stadio: non funzionano alcuni tornelli

E' tutto pronto, o quasi, per la finale di Conference League. Piccoli problemi all'esterno dell'Arena Kombetare, fortunatamente non per scontri tra le tifoserie ma per il malfunzionamento di alcuni tornelli dello stadio. I tifosi stanno avendo grosse difficoltà e al momento stanno aprendo manualmente. Manca un'ora e mezza all'inizio della gara e la maggior parte dei sostenitori non sono ancora dentro all'impianto. Per i tifosi della Roma non è la prima volta, questi problemi si sono verificati anche allo stadio Olimpico nel corso della stagione.