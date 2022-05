Roma-Feyenoord, notte di tensione a Tirana: scontri e 60 arrestati (51 italiani) 

Violenze tra tifosi e la polizia, anche 10 agenti feriti. Oggi la capitale albanese sarà blindata. In arrivo altri 8mila tifosi

I rapporti tra le tifoserie di Roma e Feyenoord non sono amichevoli, nel 2015 gli olandesi devastarono il centro della capitale e furono protagonisti di episodi di razzismo nei confronti di Gervinho. Il rischio di contatto era alto e così è stato. Nella giornata di ieri ma soprattutto nella notte ci sono stati degli scontri tra tifoserie avversarie e anche con la polizia locale. I dati non sono ancora ufficiali ma il bilancio è drammatico. Sessanta (51 italiani e 12 olandesi) i fermati. Gli agenti feriti, secondo i media locali, sono 10, un veicolo è stato distrutto e la polizia ha rinnovato l’appello a “evitare violenze che non hanno alcun legame con lo sport”. Due tifosi romanisti feriti e due albanesi di cui uno in gravi condizioni. Al momento la situazione è tornata sotto controllo ma entro le 14 sono attesi altri ultras provenienti da Roma e da Rotterdam. Il centro della capitale sarà blindato e nel primo pomeriggio sono previsti altri contatti tra le tifoserie. Sono già stati rimpatriati 51 tifosi della Roma coinvolti in incidenti con la polizia di Tirana la notte scorsa. Lo fanno sapere fonti delle forze dell'ordine, precisando che queste persone sono state portate a Durazzo e messe su un traghetto in partenza per l'Italia.