Roma-Feyenoord, il volantino degli ultras: “Rispettate la città che ci ospita”

La finale di Conference League si avvicina, l'emozione aumenta e i pericoli sono dietro l'angolo. In Curva Sud, prima della partita contro il Venezia, è apparso uno scritto firmato dagli Ultras della Roma in cui si danno delle comunicazioni a coloro che assisteranno alla delicata sfida contro il Feyenoord dallo stadio di Tirana: "La nostra Roma, dopo 31 anni, torna a giocarsi una finale europea. Possiamo garantirvi che quelli che ci saranno faranno di tutto per rappresentare anche chi, purtroppo, non potrà esserci. Abbiamo un appuntamento con la Storia e dobbiamo esserne degni. La trasferta di Tirana deve essere affrontata nel modo corretto, dentro e fuori lo stadio, per ovvie ragioni. Poche semplici regole che invitiamo a seguire: