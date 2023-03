Roma-Feyenoord, l’avvocato Contucci: “Ridicolo nel 2023 negare le trasferte”

Tiene banco in questi giorni la situazione legata alla vendita dei biglietti agli ultra olandesi per Roma-Feyenoord. Il Viminale è orientato a negare la trasferta e il ministro dello Sport ha espresso un parere favorevole a questa decisione. Lorenzo Contucci, avvocato vicino ai gruppi della Curva Sud, ha parlato sui social di questa scelta: "Quindi, ricapitolando… per episodi avvenuti ormai anni fa che, ricordo bene, furono anche frutto dell’incapacità a gestire con una idonea organizzazione qualche migliaio di ubriaconi, il Sindaco Gualtieri, insieme con Abodi e - ovviamente - le forze dell’ordine, intendono vietare la trasferta a 2000 tulipani, non sapendo gestirli. Beh, una pubblica ammissione di incapacitá che - spero - si rifletta in modo importante sul negare all’Italia la possibilità di organizzare gli Europei del 2032. Del resto, come potrebbe? Oltre a ciò - e ovviamente sarebbe assai fastidioso e controproducente, ma bisogna essere onesti intellettualmente - auspico che l’UEFA faccia a questo punto disputare la partita (o le partite) in campo neutro.