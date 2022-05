Roma-Feyenoord, il Comune: “Stop a bus e tram. Il 26 chiusure a Circo Massimo”

Roma Mobilità ha annunciato il piano sicurezza per mercoledì sera e non solo

Oltre a Tirana, anche il Comune di Roma si prepara alla finale contro il Feyenoord. All'Olimpico sono previsti circa 50mila spettatori che assisteranno al match sui maxischermi. Una grande affluenza di pubblico per cui saranno adottate delle misure straordinarie in materia di sicurezza: "In base all'esito dell'incontro, oltre a misure di vigilanza a protezione dei monumenti in Centro, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la Questura di Roma ha richiesto anche lo stop della rete di bus e tram, su tutto il territorio comunale nella notte tra il 25 e il 26, dalle 22 (orario dell'ultima partenza dai capolinea) alle 3. Nello stadio Olimpico, l'AS Roma ha organizzato l'evento "Nella nostra casa con la nostra famiglia", dove i tifosi giallorossi potranno assistere alla partita attraverso i maxi-schermi - si legge su 'Roma Mobilità' -. Per questo evento, la Questura di Roma ha richiesto i provvedimenti di viabilità e traffico che sono attuati per tutti gli incontri di calcio, comprese la disponibilità delle aree di parcheggio "Clodio" e "XVII Olimpiade". Inoltre, per il giorno dopo, sempre in base all'esito dell'incontro, divieti di sosta, e possibili chiusure nell'area del Circo Massimo".