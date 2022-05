Roma-Feyenoord, biglietti gratis per chi era a Bodo nel 6-1. Poi un concorso

Un regalo speciale per i 166 che erano nel settore ospiti il 21 ottobre scorso: avranno un biglietto gratuitamente. Ecco tutte le informazioni

La Roma è in finale di Conference League contro il Feyenoord. E la società si è subito fatta trovare pronta: pubblicate immediatamente le informazioni per i biglietti dell'ultimo atto a Tirana del 25 maggio. Alcuni tifosi avranno il biglietto gratuitamente: sono i 166 abbonati presenti il 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo in occasione della clamorosa sconfitta per 6-1. A loro verrà regalato il tagliando. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt. "Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo", fa sapere il club.