Roma-Feyenoord, Gualtieri revoca blocco trasporti: il servizio sarà regolare

Le ultime corse partiranno alle 23:30 per consentire il deflusso dall'Olimpico e favorire lo spostamento dei tifosi verso il centro della città

Il pressing del Campidoglio ha avuto successo. Come riporta La Repubblica, il comitato per l'ordine e la sicurezza ha rimosso il blocco dei trasporti che sarebbe dovuto entrare in vigore alle 22. Ripristinato, dunque il regolare servizio notturno e diurno: le ultime corse partiranno alle 23:30 per consentire il deflusso dall'Olimpico e favorire lo spostamento dei tifosi verso il centro della città in caso di vittoria.