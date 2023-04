Roma-Feyenoord, Giannini (capo Polizia): “Collaboreremo con le autorità olandesi”

I tifosi di Roma e Feyenoord non potranno seguire la loro squadra in trasferta nel match di quarti di finale di Europa League. Per gli olandesi era già noto, ieri è arrivata l'ufficialità anche per quelli giallorossi. Il capo della Polizia, Lamberto Giannini, a margine dell’apertura del primo Safety Pont sull’autostrada A1 ha parlato dell'argomento: “I piani di sicurezza vengono predisposti sulla base di informazioni che si hanno – riporta 'Askanews' -. Le informazioni che si hanno, vengono acquisite di volta in volta, anche qui è importante chi gioca la prima partita in casa, chi gioca la prima partita in trasferta e quello che accade. In questi caso è la seconda partita che avverrà qui a Roma. Adesso vedremo cosa accadrà all’andata, ma qui non ci sarà la vendita per i tifosi olandesi. Però come voi sapete c’è la possibilità di spostarsi liberamente. Adesso vedremo in collaborazione con le autorità olandesi di avere delle notizie che sicuramente ci permetteranno di fare dei servizi adeguati”. La questione centrale, a questo punto, rimane il timore di disordini in giro per la città, dal momento che tantissimi tifosi del Feyenoord avevano già acquistato voli e hotel per la capitale, che ovviamente possono ancora tranquillamente raggiungere senza problemi.