Roma-Feyenoord e il rischio infarti: il cardiologo olandese spiega come prevenirli

Moderazione con l'alcool, no al fumo: tutti i consigli per vivere al meglio la finale di Conference League

Intervistato da rijnmond.nl, il cardiologo interventista ha sottolineato come lo stress accumulato nelle varie situazioni della vita tenda a "far travasare il vaso" durante una gara fondamentale: "Le persone empatizzano molto con il loro club. Quell'emozione può essere molto profonda. E si possono avere problemi a causa di quello stress". E ancora: "L'amore per una squadra può causare palpitazioni, soprattutto se una partita non è andata come speravi. Di solito da questi disturbi ci si riprende, ma a volte le persone finiscono in ospedale - ha continuato Van der Ent -. Palpitazioni, dolore toracico, persone sudate e talvolta molto nauseate, sono i sintomi da non sottovalutare. Guardare lo sport può causare stress emotivo. Il che è anche amplificato, perché spesso lo guardi in compagnia di persone che sono anche sotto stress. Ma fortunatamente di solito va bene".

Ma c'è un modo, suggerisce ancora il medico olandese, per evitare i problemi che una partita come Roma-Feyenoord può causare: "Non guardare una partita come questa spesso non è una soluzione", ha iniziato. Piuttosto: "Se già assumi dei farmaci per il tuo cuore, non dimenticare di prenderli. Sii moderato con l'alcol. Non fumare. Questo è davvero molto importante, molto più importante di quanto la gente spesso pensi. Cerca di assistere alla partita ben riposato e dormire bene la notte in anticipo aiuta davvero. Non previene la tensione e lo stress, ma aiuta a renderlo molto più sopportabile".