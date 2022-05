Roma-Feyenoord, code per l’acquisto dei biglietti per la finale all’Olimpico

Ancora un'ondata d'amore dei tifosi giallorossi alla squadra di Mourinho che vedranno la partita nel maxi schermo della stadio romano

Nuovo giro, nuova corsa per i tifosi della Roma. Dopo l'annuncio della società di aprire lo stadio Olimpico a chi non potrà essere a Tirana per la finale di Conference League contro il Feyenoord, anche oggi l'amore dei sostenitori giallorossi per la squadra di José Mourinho si è fatto sentire forte e chiaro. Alle 12 di oggi è iniziata la prelazione per gli abbonati, e sono già tante le persone (più di 1500) in coda per potersi accaparrare almeno un posto nell'impianto sportivo italiano - dato che l'Arena Kombetare può ospitare solo 4mila tifosi.