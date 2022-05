Roma-Feyenoord, arrivati via mail i primi biglietti per assistere alla finale

Ha ricevuto il messaggio chi ha acquistato i tagliandi di prima e seconda categoria. Gli altri dovranno aspettare l'inizio della prossima settimana

La vendita libera dei biglietti per la finale di Conference League è terminata in pochi minuti generando un caos non indifferente sui portali UEFA. Ai fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un tagliando stanno cominciando ad arrivare delle mail che spiegano come entrarne in possesso. Si dovrà scaricare una app su cui registrarsi per scaricare il pass per lo stadio. Per il momento la comunicazione è stata recapitata solamente agli acquirenti delle categorie 1 e 2 mentre le altre categorie dovranno attendere la prossima settimana.