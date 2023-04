Roma-Feyenoord, arbitra Taylor: solo un pareggio nei tre precedenti con i giallorossi

Con il fischietto inglese solo un punto in tre gare conquistato proprio in un quarto di finale di Europa League

La Uefa, tramite una nota sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le prossime partite delle coppe europee. Per Roma-Feyenoord è stato scelto Anthony Taylor con Beswick e Nunn come assistenti. Sono tre i precedenti tra la Roma e il fischietto inglese: il bilancio è di due sconfitte e un pareggio. Il primo incrocio nella stagione '16/17 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Lione (match perso 4-2). Il secondo due anni più tardi nella sfida persa 2-1 contro il Victoria Plzen nel girone di Champions. Il più recente nella stagione 20/21. In quel caso un pareggio contro l'Ajax aveva permesso alla Roma di conquistare le semifinali di Europa League.