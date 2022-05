Roma-Feyenoord, 72 arresti a Rotterdam dopo la vittoria dei giallorossi

Due operatori dei servizi di emergenza sono rimasti leggermente feriti. Pesanti danni anche alla città olandese a causa di lanci di petardi

Sempre peggio a Rotterdam. Dopo la sconfitta del Feyenoord nella finale di Conference League contro la Roma (e soprattutto a causa di questo), la polizia olandese ha arrestato 72 persone per i disordini e gli incidenti causati nella nottata in città dai tifosi della squadra di Arne Slot. Due operatori dei servizi di emergenza sono rimasti leggermente feriti, riferisce l'emittente Nos, mentre un autobus e un tram sono stati danneggiati. Un portavoce della polizia ha detto che sono stati fatti "pesanti danni" e che gli agenti sono stati costretti a usare gli idranti. I tifosi, che non hanno preso bene la vittoria della squadra di José Mourinho, hanno lanciato petardi, pietre, bicchieri e bottiglie contro le forze dell'ordine.