Roma Femminile,”Tanti auguri ad Allyson Swaby”

La Roma femminile sul suo profilo Twitter fa gli auguri ad Allyson Swaby che oggi compie 23 anni. Il tweet è stato immediatamente condiviso anche dagli altri profili social del club. La calciatrice, di ruolo difensore centrale, è nata negli Stati Uniti, ma ha deciso di rappresentare la nazionale giamaicana, con la quale ha collezionato 8 presenze conquistando la qualificazione ai Mondiali del 2019. La Federcalcio giamaicana, accusata di non rispettare gli accordi economici con le proprie giocatrici, è stata, proprio dalla giocatrice giallorossa, attaccata tramite un post sul suo profilo uffiacile Instagram, nel quale minacciò di non scendere in campo se i contratti non fossero stati rispettati.

