Roma Femminile, Women’s Champions League: domani il sorteggio a Nyon

Domani alle 13 ci sarà il primo sorteggio per la Women’s Champions League che determinerà gli accoppiamenti per la fase iniziale, che si divide in due parti. Il primo turno sarà deciso da mini tornei da quattro squadre con partite a eliminazione diretta, con le vincenti delle finali che andranno al turno successivo. Il secondo turno sarà giocato con sfide andata e ritorno a eliminazione diretta. Per la squadra di Spugna, l’avventura europea inizierà il 18 agosto con la semifinale del mini torneo, mentre l’eventuale finale si disputerà il 21 agosto.