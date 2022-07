Roma Femminile, Valentina Giacinti è una nuova calciatrice giallorossa

Alessandro Spugna si prepara ad accogliere un nuovo innesto per la prossima stagione

Le sorprese non finiscono mai. A pochi giorni dal grande colpo di calciomercato con l’arrivo di Paulo Dybala alla corte di José Mourinho, i tifosi giallorossi possono esultare per un altro grande innesto, questa volta per la prima squadra femminile di Alessandro Spugna. Tramite un comunicato ufficiale il club annuncia che Valentina Giacinti vestirà la maglia della Roma nella prossima stagione.