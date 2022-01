Roma Femminile, Spugna: “Vogliamo essere protagoniste fino alla fine”

Le parole dell'allenatore della Roma Femminile prima della sfida di Supercoppa

"Questo è un mini torneo di due partite. E' una partita da dentro fuori contro una squadra che solo un mese fa ha fatto la finale di Coppa Italia insieme a noi. Il Milan è una squadra che oggi sta lottando con noi per un obbiettivo importante in campionato. Sarà un partita complicata che arriva in un momento particolare. Sono state settimane non semplici ma ci arriviamo bene e sappiamo che è un obiettivo importante della stagione. Queste partite si preparano come quelle di campionato. Abbiamo avuto una settimana tipo dopo la sosta. L'importante è rimanere tranquille e serene sull'obiettivo che deve essere la partita, ci vuole serenità nei primi giorni poi è ovvio che man mano che si avvicina l'impegno sale un pò la pressione. E' un primo obiettivo della stagione. Siamo tra le prime 4 squadre in Italia e questo ci deve dare forza e consapevolezza. Teniamo particolarmente alla Supercoppa e può essere qualcosa in più per questa stagione che ci sta vedendo protagoniste e vogliamo esserlo fino alla fine".