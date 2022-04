Roma femminile, Spugna: “Verona più sereno, noi dobbiamo migliorare nelle riprese”

Il tecnico giallorosso prima della sfida con l'Hellas: "Loro sono già retrocessi, non hanno nulla da perdere ma non dobbiamo pensarci"

Non solo la Roma di Mourinho. Domani scende in campo anche la squadra femminile di Alessandro Spugna, con le giallorosse che tornano a giocare al Tre Fontane ospitando l'Hellas Verona. "Pensiamo che sia una partita determinante. Poi c'è la sosta e arrivare con il massimo punteggio sarebbe importante per le ultime partite che ci restano", le parole del tecnico della Roma ai canali ufficiali del club.