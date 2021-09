Roma Femminile, Spugna: “Siamo determinati a prendere 3 punti”

Il mister delle giallorosse ha commentato l'impegno di domenica contro il Pomigliano

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato della prossima partita stagionale della sua squadra di domenica in trasferta contro il Pomigliano. "Non sarà una partita facile. Sappiamo che loro giocano con intensità e determinazione. Siamo determinati a prendere 3 punti per arrivare alla pausa con il massimo dei punti." Il mister ha poi commentato le difficoltà che incontreranno nell'affrontare una neopromossa: "Hanno molto entusiasmo, per molte delle loro giocatrici è il primo anno in serie A. In casa sappiamo che è un'ambiente molto caldo".