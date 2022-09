Roma femminile, Spugna: “Partita dominata e ripresa, ma non diventi un’abitudine”

Un'altra rimonta. Sembra che la Roma debba sempre prendere uno schiaffo prima di entrare nell'ordine di idee di far entrare la palla in rete. "Speriamo che non diventi un'abitudine, altrimenti le mie coronarie faranno fatica. È stata una grande partita, specie nel secondo tempo, perché se vai in svantaggio contro una squadra che fa delle ripartenze la propria arma migliore, poi diventa difficile. Invece siamo state brave a riprendere in mano la gara e a fare un secondo tempo alla grande, vincere la partita e avere anche due o tre situazioni verso la fine per chiuderla. Sono tre punti meritati. Anzi quasi quasi sono sei, per come si era messa. Era veramente complicata".