Roma femminile, Spugna: “Il campionato non è finito. Dobbiamo migliorare”

Dopo la sconfitta subita contro l'Inter, il tecnico ha parlato ai canali del club: "Rispetto alle altre gare abbiamo fatto qualcosa in meno sul piano della prestazione"

Redazione

Alessandro Spugna, tecnico della Roma femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Roma, dopo la sconfitta in casa dell'Inter per 1 a 0.

Un risultato frutto degli episodi, in una gara in cui è stato difficile trovare spazi.

“Forse rispetto alle altre gare qualcosa in meno abbiamo fatto sotto l’aspetto della prestazione, ma abbiamo affrontato una squadra che si è abbassata tanto, era difficile trovare degli spazi. Sta di fatto che abbiamo concluso poco, non molte occasioni nitide, forse una nel finale. In queste partite qui non è sufficiente. Loro lo hanno trovato, sono state brave. Hanno portato a casa i tre punti”.

Ha scambiato più volte il ruolo a Glionna e Serturini. È un’opportunità in più?

"È un’opportunità. Loro possono giocare sia a destra, sia a sinistra. Era per cambiare un po’ di riferimento a loro. Noi sugli esterni abbiamo tanta qualità, dobbiamo cercare di sfruttarla al massimo. Oggi avevamo forse un po’ meno profondità per attaccare, abbiamo avuto qualche problema in più”.

Un punto nelle ultime tre partite, ma le prestazioni sono state di qualità.

“Stiamo facendo delle ottime prestazioni, lo diciamo dall’inizio. Anche quella di oggi, su un campo difficile. I risultati non ci stanno dando tanto ragione. Però dobbiamo migliorare sotto l’aspetto realizzativo, arrivare a concludere e far gol con più cattiveria. In questo gioco è determinante. Dobbiamo lavorare su questo. Ma il campionato non è finito. Dobbiamo continuare così, cercando di farci trovare pronti e accorciare questa distanza nelle prossime gare”