Roma Femminile, Spugna alla vigilia del Napoli: “Dobbiamo continuare così”

Il tecnico delle giallorosse elogia il lavoro della squadra: "Bisogna mantenere questo trend"

Il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna, alla vigilia della partita contro il Napoli elogia il lavoro delle giallorosse. "La vittoria di sabato scorso ha dato un messaggio importante sul piano della mentalità. Stiamo crescendo tanto - ha detto - Però dobbiamo accelerare e non rallentare. Ogni gara ha un'insidia e quella di domenica è un'insidia grande ma dobbiamo andare a fare la nostra partita e prenderci i 3 punti. Dobbiamo mantenere questo trend per restare al secondo posto in classifica.