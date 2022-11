Roma Femminile, Spugna: “Abbiamo fatto molto bene. Vittoria meritata”

Aveva detto che ci sarebbero state delle opportunità per tutte e così è stato: in campo è scesa una formazione con tanti cambi rispetto alla gara precedente. "Assolutamente sì. Dovevamo fare delle valutazioni sul livello di stanchezza delle giocatrici e abbiamo preferito far riposare qualcuna. Ma chi è sceso in campo ha disputato davvero un'ottima partita. Sono contento per chi aveva un minutaggio basso".