Roma femminile, Serturini: “Gol dedicato ai miei genitori. Ora l’ultimo step”

L'esterno giallorosso commenta il pareggio amaro maturato sul campo del Milan

Non è bastato alla Roma femminile il gol di Annamaria Serturini per sbancare il campo del Milan. Le ragazze di mister Spugna sono tornate nella capitale con un pareggio che lascia l'amaro in bocca. "Usciamo dal campo con la consapevolezza di dover fare quello step in più per consolidare il risultato e portare a casa la partita!", commenta la stessa Serturini su Twitter. L'attaccante giallorossa, vera e propria veterana a Trigoria, ha poi un pensiero speciale: "Mi dispiace non sia bastato, ma ci tengo a dedicare questo goal a chi mi segue ovunque, da sempre. I miei genitori. Grazie Famiglia. AVANTI ROMA!"