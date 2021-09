Roma femminile, rottura del legamento crociato anteriore per Valentina Gallazzi

La giocatrice classe 2003 era uscita per un infortunio durante una gara con la Nazionale italiana U19

La Roma ha comunicato tramite i propri account ufficiali l'entità dell'infortunio rimediato da Valentina Gallazzi nella gara Italia-Austria Under 19. Gli esami hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La società ha annunciato che la giocatrice della Primavera femminile si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico. Brutta tegola per Melillo che dovrà fare a meno per molto tempo della centrocampista classe 2003 i cui tempi di recupero sono ancora ignoti