Roma Femminile, quanti addii: Losada e Landstrom ai saluti, ma non sono le sole

La Roma Femminile , campione d'Italia, proverà a ripartire nella nuova stagione nel tentativo di difendere il titolo appena conquistato. La società giallorossa ha compiuto un percorso incredibile tra campionato e coppa, e anche in Europa ha scritto pagine memorabili per il club capitolino. Ora però, per alcune calciatrici, è arrivato il momento di salutare la città e lasciare la squadra. Tra gli addii più importanti c'è sicuramente quello di Losada , alla quale si accompagnano quelli di Landstrom , Lind e Kollmats . La Roma ha voluto salutarle con un comunicato ufficiale che ne sentenzia la separazione:

Kollmats, Landstrom, Lind e Losada lasciano la Roma da Campionesse d’Italia. Dopo una stagione di grandi soddisfazioni per tutta la squadra con la vittoria della Supercoppa e la conquista dello Scudetto, è arrivato il momento dei saluti. Beata Kollmats è arrivata nel mercato invernale 2022 e nella sua permanenza a Roma ha raccolto 22 presenze e segnato due gol, uno nello scorso campionato contro la Sampdoria e uno in Champions League contro lo Slavia Praga. Elin Landstrom ha vestito la maglia giallorossa solo per una stagione scendendo in campo in 16 occasioni e segnando un gol in Coppa Italia contro l’Arezzo. Emma Lind ha iniziato la sua esperienza in giallorosso nel gennaio 2022. Ha difeso la porta giallorossa 16 volte, considerando tutte le competizioni. Vicky Losada è arrivata in questa stagione a gennaio. Nei suoi quattro mesi a Roma ha raccolto 12 presenze e realizzato un gol decisivo in pieno recupero nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.