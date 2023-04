Roma Femminile nella storia: batte la Fiorentina 2-1 e vince il suo primo scudetto

Giornata storica per la Roma Femminile che al Tre Fontane, davanti al pubblico accorso in massa, ha conquistato il primo Scudetto nella sua storia al termine di un campionato dominato dall'inizio alla fine. Contro la Fiorentina decidono i gol di Greggi nel primo tempo e la capitana Bartoli nella ripresa. In mezzo il gol del pareggio dell'ex Mijatović. Nel finale anche l'espulsione per la calciatrice viola Erzen. Un traguardo incredibile per le ragazze di Spugna che si confermano una delle compagini migliori del panorama italiano alla luce dei quarti di finale di Women's Champions League giocati quest'anno contro il Barcellona ma anche grazie ai successi in Coppa Italia nella stagione 20/21 (possibile bis il prossimo 4 giugno a Salerno) e della Supercoppa l'anno successivo.