Roma Femminile, Marinone: “Partito il progetto potenziamento per il Tre Fontane”

Parla il delegato alle Politiche Giovanili di Roma Capitale: "L'Amministrazione Gualtieri lavora per il rilancio dell'impiantistica sportiva"

Lorenzo Marinone , delegato alle Politiche Giovanili di Roma Capitale, intervistato da Adnkronos ha parlato del progetto per lo stadio Tre Fontane che ospiterà la squadra femminile della Roma. Di seguito le sue parole:

"Dopo anni di attesa parte finalmente il progetto di adeguamento e potenziamento dello stadio Tre Fontane, che potrà ospitare le gare dell'AS Roma femminile. Un'ottima notizia che dimostra tutta l'attenzione dell' Amministrazione Gualtieri per il rilancio dell'impiantistica sportiva. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato con determinazione per sbloccare una situazione difficile, che ci consentirà anche di restituire al calcio femminile tutto il lustro che merita. Roma potrà finalmente ospitare le vittorie delle sue formidabili atlete''.