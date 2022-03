Roma Femminile, lesione al bicipite femorale della coscia destra per Haavi

I tempi di recupero sono incerti, ma la calciatrice ha già dato il via al percorso riabilitativo

Nell'ultima partita vinta contro l'Empoli, la Roma Femminile ha guadagnato vantaggio in vista del ritorno. L'unica nota negativa è stato l'infortunio di Haavi, costretta ad abbandonare il campo al 26' del primo tempo. L'attaccante è stata sottoposta agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite della coscia destra. I tempi di recupero sono incerti, ma la calciatrice ha già dato il via al percorso riabilitativo. Un'assenza importante per Spugna soprattutto in vista dello scontro diretto contro il Milan - distante 5 punti - in programma sabato alle 14:30.