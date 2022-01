Roma femminile, le ragazze di Spugna vincono 3-0 contro il Como in Coppa Italia

Le ragazze giallorosso battono 3-0 il Como in trasferta nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. La gara di ritorno si giocherà tra due settimane al campo Tre Fontane

La Roma femminile dopo aver superato il proprio girone, ha battuto 3-0 il Como in trasferta nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. Ad aprire e chiudere le marcature per le ragazze di mister Spugna ci ha pensato Lazaro con due gol, il primo al 43esimo minuto e il secondo all'87esimo. Nel mezzo il gol di Haavi al 56esimo minuto che aveva già messo in discesa la partita ad inizio ripresa. Nel primo tempo annullato anche un gol a Paloma Lazaro per una posizione di fuorigioco. Le giallorosse in questa stagione sono chiamate a difendere il titolo e questo 3-0 lontano dalle mura amiche, salvo clamorose sorprese gli permetterà di approdare in semifinali. La gara di ritorno si giocherà tra due settimane al Tre Fontane.