Roma Femminile, le convocate di Spugna per il match contro lo Sparta Praga

Domani alle 14:30 andrà in scena il match di ritorno della Roma Femminile contro lo Sparta Praga. La sfida sarà valida per accedere alla fase a gironi della Women's Champions League. Le giallorosse partono con un vantaggio di due reti a uno nella partita di andata in trasferta. Di seguito riportiamo le convocate di mister Spugna.