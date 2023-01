Roma Femminile, il nuovo acquisto fa impazzire i tifosi: ecco la svedese Selerud

Svedese, biondissima, bella ma soprattutto forte. Il nuovo attaccante della Roma femminile, ufficializzato ieri dal club, si chiama Alva Selerud. E sui social sta facendo impazzire i tifosi giallorossi. Se non (ancora) per i suoi gol, di certo per la sua bellezza. La ragazza, classe 2000, infatti non passa di certo inosservata. La Seleurud a Trigoria troverà ben 4 connazionali: Kollmats, Landstrom, Lind e Ohrstrom. Entrata da poco nel giro della Nazionale nella sua ultima stagione al Linkoping ha disputato tutte le gare totalizzando 26 presenze e segnando 2 gol, ma soprattutto è diventata la miglior assist women del campionato con 10 passaggi decisivi. Il suo profilo Instagram è cresciuto in queste ultime ore. Poche le foto sul terreno di gioco, tanti i primi piani che hanno ammaliato i tifosi romanisti. Alcuni con tanto di promessa di matrimonio visto che Alva è ancora single. La Selerud ha scelto il numero 19 e sarà subito a disposizione di mister Spugna.