Roma Femminile, i Friedkin esultano per lo Scudetto: “Servirà una bacheca più grande”

I proprietari del club non hanno esitato a congratularsi con le ragazze di Spugna per la conquista del titolo di Campionesse d'Italia

Con la vittoria di ieri contro la Fiorentina, la Roma Femminile ha conquistato il primo Scudetto della sua storia. Un successo incredibile per le ragazze di Spugna e per tutto il club, applaudito anche dai Friedkin tramite i propri profili social: "Le Giallorosse avranno bisogno di una bacheca di trofei più grande. Congratulazioni alla Roma Femminile per aver conquistato il loro primo titolo di Serie A Femminile!". Questo il messaggio dei proprietari del club giallorosso che non sono rimasti indifferenti di fronte alla portata del trionfo.