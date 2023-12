Roma Femminile, Giugliano rinnova fino al 2028: “Qui è come una grande famiglia”

La calciatrice giallorosso continua a legarsi al club: "Sin dal primo giorno mi sono sentita parte integrante di questo progetto. Ringrazio la società per darmi la possibilità di continuare questo cammino insieme"

Redazione

La Roma Femminile potrà ancora contare su una delle sue calciatrici di maggior talento. Manuela Giugliano, infatti, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto fino al 2028 e non ha potuto far altro che esprimere tutta la sua gioia: "Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto perché sin dal primo giorno mi sono sentita parte integrante di questo progetto. Qui a Roma ho trovato una grande famiglia con valori sportivi e umani che mi rappresentano. La Roma oggi per me è contemporaneamente passato, presente e futuro. Ci tenevo a ringraziare la società per avermi dato la possibilità di continuare questo cammino magnifico insieme, con l’obiettivo di conquistare altri trofei".

“Grazie alle sue indiscutibili qualità tecniche e ad un'innata capacità di lettura delle varie situazioni di gioco, Manuela è diventata una calciatrice sempre più centrale nel nostro progetto sportivo. In questo percorso è riuscita anche a creare un forte legame identitario con il Club, e questo per noi è sicuramente un motivo di orgoglio in più. “Siamo felici di aver rinnovato il suo contratto perché sappiamo quanto possa ancora dare a questa squadra” ha commentato il direttore sportivo Gianmarco Migliorati.

