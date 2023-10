Roma Femminile, Giada Greggi rinnova fino al 2027: “Club ambizioso come me”

La Roma Femminile, ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, il prolungamento di contratto di Giada Greggi fino al 30 giugno 2027. La centrocampista veste la maglia giallorossa dalla stagione 2018-19 quando vinse anche una Coppa Italia. A soli 23 anni ha già collezionato 116 presenze ed è dietro solo a Serturini e Bartoli come numero di apparizioni. Ha siglato 9 gol in totale, tra cui il gol scudetto lo scorso anno contro la Fiorentina. Ecco le sue parole dopo il rinnovo: "Sono felice ed orgogliosa di continuare a indossare i colori della squadra che tifo da quando sono bambina. La squadra ed io siamo cresciute anno dopo anno, sia in Italia che in Europa, e percepisco ogni giorno l’ambizione del Club che si sposa perfettamente con la mia mentalità. Sono sicura che la Roma abbia ancora molto da darmi e per questo motivo dovrò ricambiare sul campo la fiducia che sento quotidianamente, lo devo alla società e a tutti i tifosi che in ogni partita colorano il Tre Fontane e ci seguono in ogni parte d’Europa".