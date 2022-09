Roma femminile di rimonta con la Fiorentina: Haug e Giacinti firmano il 2-1

Dopo la vittoria in casa dello Sparta Praga nell'andata del playoff per accedere alla Champions League, la Roma femminile centra una vittoria molto importante in campionato. La squadra di Spugna ribalta la Fiorentina e centra tre punti casalinghi di grande peso. Al 28' sono le viola ad andare in vantaggio con Catena, poi nel secondo tempo la rimonta: al 53' il pareggio di Sophie Haug, poi al 75' il gol vittoria di Valentina Giacinti. Dopo quattro partite la Roma sale così a 9 punti in quattro partite, raggiungendo proprio la Fiorentina in vetta, insieme alla Sampdoria che però è di scena domani con l'Inter.