Roma Femminile, Di Criscio: “Verona rappresenta casa, sarà un’emozione forte giocare lì”

Federica Di Criscio torna a casa. Alla vigilia della sfida tra la Roma Femminile e il Verona, il difensore giallorosso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Roma TV. Ecco le sue dichiarazioni: “Per me Verona rappresenta casa, è stata la mia famiglia per tanti anni. Giocare davanti a quel pubblico, la mia gente, per me sarà un’emozione forte. Sarà importante per me. Vogliamo fare risultato, e la prestazione sarà uguale come in ogni altra gara. Loro sono una squadra agguerrita, hanno diverse giovani di prospettiva e di qualità. Non sarà facile: loro proveranno a fare bottino, noi non dobbiamo sbagliare approccio, essere determinate e portare avanti il cammino iniziato”.