Roma femminile, Ciccotti: “L’infortunio è un duro colpo, ma tornerò più forte”

La centrocampista giallorossa ha scritto un messaggio dopo la rottura del crociato: "Un pugno improvviso dritto in piena faccia, ma mi rialzerò e tornerò presto"

La centrocampista classe '94 si è sottoposta a intervento chirurgico e dovrà quindi stare fuori diversi mesi: "Il primo passo da fare è quello di accettare la situazione così da poter reagire e ripartire. Non sarà facile certo e so che dovrò scavare dentro di me per trovare tutta la forza, la determinazione e il coraggio necessari per affrontare tutto questo, ma ogni messaggio di affetto che sto ricevendo e la vicinanza della mia famiglia, dei miei amici, delle mie compagne e di tutta la società Roma, mi sta aiutando a farlo. Per cui ti prometto, amico mio, che tornerò più forte di prima, ma non perché improvvisamente segnerò 200 goal o non sbaglierò nemmeno una scelta o un passaggio in campo, ma perché sarò consapevole di essere stata in grado di rialzarmi di nuovo, di avercela fatta anche questa volta, nonostante tutte le difficoltà. Quindi aspettami che torno presto".