Roma Femminile, Andressa: “Potevamo vincere lo scudetto. Playoff di UWCL ingiusti”

Le parole della brasiliana: "La prossima stagione sarà una delle più difficili, le squadre saranno ancora più forti e il campionato ancora più equilibrato. Credo che alla Roma arriveranno rinforzi importanti"

Ha appena rinnovato il contratto e aveva sbloccato la finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Juventus poi persa negli ultimi dieci minuti. Andressa ne ha parlato in un'intervista a Ge.Globo.com: "In questa stagione avremmo potuto lottare per lo Scudetto, ma siamo inciampate in due partite in cui non potevamo farlo. Il campionato si è concluso con solo cinque punti di differenza e contro di loro abbiamo giocato molto meglio e avremmo potuto anche vincere. Le stesse juventine hanno detto addirittura che se ne sono andate con un punto guadagnato. La Juventus è ancora la squadra migliore d'Italia però, va rispettata". Ma la centrocampista guarda anche al futuro: "La prossima stagione sarà una delle più difficili, le squadre saranno ancora più forti e il campionato ancora più equilibrato. Secondo me non esiste che dopo aver fatto un sacrificio enorme per essere secondo in campionato e poi ti trovi a giocare i play off per andare alla fase a gironi. Questo regolamento va modificato. Credo che alla Roma arriveranno rinforzi importanti, ma credo che saranno annunciati solo a luglio, quando si passerà al professionismo. Da quanto ho sentito dall'allenatore, acquisteremo forti rinforzi per poter fare bene in Champions League, superare i play off e fare una grande fase a gironi".