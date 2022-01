Roma femminile, Alice Coricelli rinnova fino al 2024

Queste le sue parole ai canali ufficiali: “Sono estremamente felice di poter continuare a lottare per questa maglia che porto nel cuore da quando sono bambina"

La Roma femminile comunica che Alice Corelli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. L’attaccante, cresciuta nelle giovanili giallorosse, ha raccolto finora 21 presenze complessive con la prima squadra e 2 gol, entrambi arrivati in Coppa Italia. Queste le sue parole ai canali ufficiali: “Sono estremamente felice di poter continuare a lottare per questa maglia che porto nel cuore da quando sono bambina. In questi anni sono cresciuta molto e ho capito quanto si debba lavorare per onorarla al meglio. Continuerò a farlo dando tutta me stessa, per la mia Roma” .