Roma-Empoli, traguardo per Bove: 50esima presenza in maglia giallorossa

Traguardo importante per Edoardo Bove. Il centrocampista della Roma, entrato all'inizio della ripresa nel match contro l'Empoli, ha raggiunto le 50 presenze in giallorossa. Un ottimo bottino considerano la giovane età del numero 52. Il calciatore vuole vivere una stagione ad alti livelli come quella dello scorso anno impreziosita dalla rete nella semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Nei giorni scorsi sono iniziati gli incontri per il rinnovo del contratto. L'agente e Tiago Pinto stanno discutendo e nelle prossime settimane sono previsti importanti aggiornamenti.