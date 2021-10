Roma-Empoli, le formazioni ufficiali di Mourinho e Andreazzoli

I giallorossi con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan dietro Abraham. Pinamonti-Di Francesco il tandem d'attacco dei toscani

Roma e Empoli si sfidano all'Olimpico alle 18. I giallorossi vogliono tornare alla vittoria dopo lo stop nel derby, i toscani sperano di conquistare altri punti importanti per la salvezza. José Mourinho si affida al classico 4-2-3-1. In porta l'intoccabile Rui Patricio, linea difensiva composta da Karsdorp, al rientro dopo il riposo in Conference League, Mancini, Smalling e Vina, anche lui rimasto fuori in Ucraina. In mediana ci sono Darboe e Veretout, mentre dietro all'unica punta Abraham lo Special One si affida ai soliti Zaniolo, Pellegrini (fresco di rinnovo di contratto) e Mkhitaryan.