Roma-Empoli, gol e record per Dybala: la Joya in rete per 10 stagioni di fila

Paulo Dybala è la certezza della Roma. L'argentino è rientrato dopo l'infortunio subito nel match col Verona e ha timbrato il cartellino su rigore dopo appena due minuti contro l'Empoli. La Joya è uno dei pochi giocatori insieme a Berardi, Bonaventura e Zapata ad andare in gol in ognuna delle ultime 10 stagioni in Serie A, scrive Opta. L'argentino vuole essere protagonista anche nel suo secondo anno in giallorosso dopo aver sfiorato la vittoria dell'Europa League a maggio. E la coppia con Lukaku sembra già funzionare molto bene.