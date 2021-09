Roma, emergenza terzini: Vina verso il forfait, a destra c’è solo Karsdorp

Contro l’Udinese sarà la quarta partita in 11 giorni: forfait dell’uruguaiano a sinistra, a destra toccherà ancora a Rick

I tanti impegni ravvicinati stanno mettendo a dura prova le energie della Roma. Nel reparto offensivo le riserve ci sono, così come a centrocampo, ma a destare la preoccupazione di Mourinho sono i terzini. Al momento gli unici disponibili sono Karsdorp, Calafiori e Reynolds: l’olandese gioca sempre perché non ha riserve all’altezza (Reynolds non è pronto) e la stanchezza comincia a fare capolino. Nella sconfitta contro il Verona la maggior parte delle occasioni avversarie sono arrivate sulla sua fascia, complice la mancata copertura di Zaniolo. Contro il Cska Sofia, a fine primo tempo, è stato inserito Ibanez al suo posto, ma i risultati non hanno soddisfatto il portoghese («Può farlo solo in condizioni di emergenza»). Al momento, quindi, Karsdorp rimane l’unica soluzione possibile. Un problema non da poco, la società ne è consapevole, infatti, sta progettando per gennaio una mossa per correre ai ripari (da registrare un interessamento per Dalot). Sulla sinistra, tralasciando Spinazzola che tornerà tra due-tre mesi, c’è Vina. Il terzino uruguaiano, però, in settimana ha accusato una distorsione al ginocchio che lo ha trattenuto a Trigoria mentre la squadra è volata a Verona e non sarà disponibile nemmeno contro l’Udinese. Al suo posto ci sarà pronto Calafiori, ma costituisce un’incognita ancora da decifrare per via dei problemi in fase difensiva e della timidezza in fase di spinta, inoltre, non ha mai giocato più di due partite ravvicinate da titolare in Serie A. Il rientro di Spinazzola darà una boccata d’ossigeno, mentre a destra, se non si dovesse intervenire sul mercato, si dovrà trovare una soluzione. La difesa a tre sembra ancora solo un’ipotesi, anche se lo Special One ha aperto uno spiraglio: «È possibile che la adotteremo in qualche partite».