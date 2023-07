El Shaarawy: “Il rinnovo era la mia priorità. Obiettivo qualificazione in Champions”

Al termine del match contro il Braga, il Faraone ha parlato anche di Belotti: "Lo sto vedendo molto bene in questa fase del ritiro. Confidiamo tanto in lui e in quello che ci può dare"

Al termine dell'amichevole di ieri sera contro il Braga, pareggiata 1-1, Stefan El Shaarawy (autore del gol della Roma) ha parlato prima ai microfoni ufficiali del club e poi in zona mista. In vista dei prossimi impegni in Portogallo e dell'inizio del campionato che si fa sempre più vicino, ecco le parole del Faraone:

EL SHAARAWY A ROMATV

"Abbiamo fatto una buona partita, una partita tosta, una partita vera con un ritmo alto. Loro sono anche avanti con la preparazione, tra una settimana avranno partite ufficiali quindi oggi era importante giocare con una buona intensità. Abbiamo fatto bene, peccato per il gol nel finale però l'obiettivo è trovare la forma ottimale in vista del campionato."

Come sta procedendo il ritiro in Portogallo?

"Sta procedendo bene, stiamo lavorando forte con grande serietà perché sappiamo che ci aspetta una stagione molto dura e vogliamo fare bene e arrivare preparati al meglio per l'inizio del campionato."

Stasera hai segnato un gol, stai crescendo anche tu a livello personale dal punto di vista della forma fisica?

"Segnare è sempre bello e fa sempre bene ma adesso l'obiettivo è ritrovare la forma migliore per tutti e cercare di arrivare al miglior modo possibile in campionato e nella stagione. Vogliamo fare bene sia in Europa che in campionato, questo è il nostro obiettivo."

EL SHAARAWY IN ZONA MISTA

Prima amichevole di questo ritiro, e il primo gol è il tuo: è un segnale?

"Segnare fa sempre bene ma l’obiettivo di oggi come quello del ritiro è trovare la forma migliore. Oggi è stato un test importante ed è stata una partita affrontata con serietà e con un buon ritmo. Loro erano già avanti nella preparazione ma l’abbiamo affrontata bene. Ci serve per preparaci al meglio per l’inizio del campionato. Peccato solo per il gol nel finale, però sicuramente è stato un buon test."

Sul ruolo in campo:

"Nasco come esterno sinistro puro d’attacco ed è il ruolo che preferisco. Ma come successo anche nella scorsa stagione quando c’è stato bisogno mi sono adattato come quinto e sono pronto a farlo anche quest’anno se ci fosse la necessità, non è un problema."

Su Belotti:

"Lo sto vedendo molto bene in questa fase del ritiro, ha anche segnato nella seconda amichevole. Si sa che ogni tanto gli attaccanti possono avere momenti di difficoltà e periodi in cui non riescono a segnare, però sicuramente devono riuscire a stare tranquilli, allenarsi bene e lavorare. Il Gallo è uno che questo sa farlo benissimo quindi confidiamo tanto in lui e in quello che ci può dare"

Sull'obiettivo qualificazione in Champions League:

"È uno dei nostri obiettivi. Manca meno di un mese all’inzio del campionato e sicuramente quello di posizionarci in Champions League l'anno prossimo è una delle priorità. Anche andare vanti in Europa e ripetere il percorso dell’anno scorso è un nostro obiettivo. Dobbiamo farci trovare pronti ma stiamo lavorando bene, con grande serietà e grande impegno."

Sul modulo da adottare nella prossima stagione:

"No, abbiamo riproposto quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Sappiamo quello che vuole il mister, abbiamo trovato grande solidità con questo modulo, ci troviamo bene e continuiamo con questo. Ci sono cose da migliorare e questo lo sappiamo, come sempre. Confidiamo in questo gruppo, siamo una squadra che può fare molto bene".

Sul mercato arabo:

"Sono scelte che un giocatore fa, è un calcio che si sta espandendo, hanno i soldi per comprare giocatori importanti e giovani. Sono scelte che un calciatore fa nella propria vita".

Su Aouar:

"Si sta integrando molto bene, giocatore di grande qualità, ha molta personalità, lo sta dimostrando anche se siamo solo all'inizio. Anche oggi ha fatto vedere cose buone, può essere un giocatore importante".

Roma è casa tua?

"Sono felice di stare qua, l'ho sempre detto, il rinnovo era la mia priorità. Resto qua e cerco di dare il massimo".