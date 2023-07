Roma, El Shaarawy pubblica una vecchia foto con Nainggolan. Il Ninja: “Che tempi”

La Roma continua a lavorare in Portogallo per preparare la nuova stagione. I giallorossi ripartiranno sotto il segno di El Shaarawy. Infatti, Stephan ha rinnovato fino al 2025 e si è meritato la conferma dopo l'ottima annata sotto la guida di Mourinho. Oggi 'Il Faraone' ha deciso di aprire la scatola dei ricordi e ha pubblicato sulle storie di Instagram una vecchia foto con Nainggolan. Lo scatto raffigura i due nel 2016 in un ritiro pre stagionale. Il Ninja ha condiviso subito la storia sul suo profilo scrivendo: "Che tempi bro".