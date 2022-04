Roma, El Shaarawy provvidenziale: terzo gol in campionato oltre il 90′

Il "Faraone" è primo in questa classifica, con la sua rete è arrivato il dodicesimo risultato utile di fila

La Roma trova il dodicesimo risultato utile consecutivo in campionato grazie alla rete di El Shaarawy all'ultimo respiro. Per il "Faraone" si tratta del terzo gol in campionato e tutti sono stati messi a referto oltre il 90'. L'italo egiziano è primo in questa classifica. Provvidenziale il numero 92 che negli ultimi mesi non stava giocando molto a causa di qualche problema fisico. Contro il Napoli ha salvato i giallorossi, così come aveva fatto con il Sassuolo a settembre. Inutile invece la rete contro il Milan con i rossoneri che hanno vinto 1-2 all'Olimpico con tante polemiche.