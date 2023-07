Roma, El Shaarawy annuncia il rinnovo: “Onorato di restare fino al 2025”

Il Faraone ha confermato via social l'accordo preso circa un mese fa: "Vi ringrazio tutti per l'amore e l'affetto". A breve l'annuncio

Mancava solo l'annuncio, lo ha dato direttamente El Shaarawy . Il Faraone, tramite i canali ufficiali del club, ha infatti confermato il rinnovo con la Roma fino al 2025 dopo l'accordo raggiunto il mese scorso. L'attaccante ha deciso di rinunciare a parte del vecchio stipendio pur di restare nella capitale. "Ho un annuncio da fare, volevo dirvi che ho rinnovato con la Roma fino al 2025. Sono molto felice e orgoglioso. Volevo ringraziarvi tutti per l'amore e per l'affetto. Ci vediamo in campo, Daje Roma". Sul sito del club, poco dopo, è apparso anche il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare che Stephan El Shaarawy ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 2025".

Poi altre parole del Faraone:“Desidero ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di vestire ancora la maglia giallorossa. La Roma è sempre stata la mia priorità, qui ho trovato una seconda famiglia e oggi avverto la responsabilità di restituire ai tifosi l’affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi anni siamo cresciuti in consapevolezza e compattezza e adesso dobbiamo continuare a lottare per ottenere i traguardi che meritiamo”.