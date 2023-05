Roma, è boom di esordi under 20: solo l’Ajaccio ha fatto meglio in Europa

Un po' per scelta, spesso per necessità. Josè Mourinho continua a lanciare giovani in una Roma dalla rosa ristretta. Il dato che rivela Transfermarket è clamoroso. La squadra giallorossa, infatti, è seconda in Europa per under 20 fatti esordire in questa stagione. A comandare la classifica c'è l'Ajaccio con 5. La Roma è seconda a una sola lunghezza di distanza e in compagnia di Barcellona e Montpellier. Alle spalle la Samp con 3. Il dato riguarda i nati dal 2003 e quindi si concentra su Missori, Pisilli, Majchrzak e Tahirovic. Quest'ultimo è l'unico ad aver giocato anche una gara dal primo minuto in quest'annata. Ma nel finale di stagione il numero potrebbe aumentare. Sono in rampa di lancio infatti Keramitsis e Faticanti.